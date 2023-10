Som om det inte vore nog med de associationer som väcks när en grupp människor på flykt i en livbåt på öppet hav möter oss under det inledande körstycket ”Chorus of exiled Palestinians”. Det upptrappade våldet i Israel–Palestinakonflikten med en uppsjö av blodiga bilder och videoklipp på vettskrämda israeler som tagits gisslan av Hamas har cirkulerat på sociala medier under de senaste dagarna.

Det är därför inte förvånande att Norrlandsoperans operachef Dan Turdén känner sig tvungen att meddela före föreställningens början att man trots det skärpta världsläget valt att gå till premiär med den opera som man lite skrytsamt kallat ”en av de mest kontroversiella operor som någonsin skapats” i sin marknadsföring.