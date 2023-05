Den världsberömda sångerskan Céline Dion ställer in alla sina resterande konserter under 2023 och 2024. Däribland ett Sverigebesök som skulle ha ägt rum på Friends Arena den 30 september, meddelar arrangören All Things Live.

Det slutgiltiga beskedet kommer efter att 55-åriga Dion i december förra året gick ut och berättade att hon blivit diagnostiserad med en ovanlig neurologisk sjukdom.