Claes Brittons bok om Pontus Hultén (1924–2006), en av efterkrigstidens mest banbrytande museimän, är den första biografin som spänner över hela hans liv.

Mycket är välkänt sedan tidigare: Hur Moderna museet i Stockholm under Hulténs ledning på några få år byggdes upp och fick världsrykte och hur där under 60- och 70-talet skapades en rad epokgörande och legendariska utställningar. Museet var kontroversiellt – samtidigt hyllat och ifrågasatt. I sann experimentell anda testades och flyttades gränserna för vad konst kan vara. På den tiden i princip okända konstnärer – senare megastjärnor – som Andy Warhol och Robert Rauschenberg bjöds in till museet. Med Hultén som drivande kraft skapades också kärnan i museets fantastiska samling av modernistisk konst.