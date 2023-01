”Alla bör kunna kräva att polisen ska filma”

Under det här året kommer alla poliser i yttre tjänst erbjudas en kroppsburen kamera. På polisens kommando börjar kameran spela in det som händer – hotfulla, våldsamma och komplicerade situationer kan då sparas och sedan användas som eventuell bevisföring. Eftersom det är svårare att gå till angrepp mot en polis när man vet att man filmas verkar dessutom kamerorna brotts­förebyggande och minskar risken för att poliser utsätts för hot och våld under sina arbetspass.