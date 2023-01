”Young lords and their traces” är den första genomgripande utställningen av den Chicagobaserade konstnären Theaster Gates på ett amerikanskt museum. Efter ett antal större presentationer i Europa som i Whitechapel, London, deltagande i Documenta 13 och Venedigbiennalen 2015, tar sig Gates an uppgiften på hemmaplan och framstår som ett av samtidens viktigare konstnärskap. För utställningen, med New Museums konstnärlige chef Massimiliano Gioni som curator, skapar han ett personligt museum, en plats för konst, andlighet och gemenskap – och en lerans predikan.

Vi ser just nu en manifestation av svarta amerikanska konstnärer på museer och en stark närvaro på konstmarknaden. Gates är en multidisciplinär konstnär som visas på världsledande gallerier men även driver sociala projekt för en revitalisering av Chicagos South Side och kämpar för att bevara svart kulturhistoria. Jämfört med konstmarknadens sug efter figurativa konstnärer går han i spåren av David Hammons och skulptören och performancekonstnären Senga Nengudi. Likaså är han influerad av sammanhanget runt 1970- och 80-talets betydelsefulla New York-galleri JAM – ett av få grundat av en svart kvinna, Linda Goode Bryant – som under vintern speglas i en lika sevärd utställning på Museum of Modern Art i New York.