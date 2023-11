Tvångsvård av ”Frasier”-snobbarna

Vem älskar en reboot? Ingen och alla, förefaller det. Ta bara ”And just like that”, en omstart av ”Sex and the city” som inte genererat en enda tillnärmelsevis positiv recension men som stadigt trampar på mot sin tredje (!) säsong.

Nu är det dags för ”Frasier” att utsättas för samma sentimentala tvångsvård. När serien slutade 2003 var radiopsykologen Frasier Crane på väg från Seattle till San Francisco. Hans sista flickvän Charlotte skulle flytta till Chicago och för hans del hägrade ett tv-jobb söderut. Precis innan eftertexterna rullade visar det sig, förstås, att Frasier i stället följt efter Charlotte, ett perfekt slut på en serie som snyggt hoppade mellan familjedynamik, klasskonflikter och ren romantisk komedi.