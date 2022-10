Matpriserna fortsätter upp: ”En rysare”

Priserna på mat började skena i januari i år, berättar Ulf Mazur, grundare av sajten Matpriskollen, som jämför priser i landets största livsmedelskedjor.

Under september ökade priserna med 1 procent jämfört med månaden innan, det vill säga nästan lika mycket som prisökningen under hela 2021, som var 1,1 procent. Under de senaste 12 månaderna är uppgången 14,4 procent.