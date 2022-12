Terry Hall dog i cancer enligt bandkollega

Kort före sin död fick Terry Hall, sångare i ska-bandet The Specials, en cancerdiagnos, uppger BBC. Bandets basist Horace Panter berättar att Hall först trodde att han hade magsjuka men att det visade sig vara cancer i bukspottskörteln.

The Specials skulle ha spelat in ett nytt album så sent som i november men Terry Hall insjuknade och visade sig ha cancer som hade spridit sig från bukspottskörteln till levern. I början gick behandlingarna bra, enligt Panter, men i början av december blev Terry Hall svagare.