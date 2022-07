Under den tid det tar att läsa denna text kommer jordens befolkning att öka med cirka 1 000 personer netto. Och troligen blir vi någon gång i mitten av november detta år 8 miljarder människor på jorden. Under merparten av mänsklighetens historia har dock världens befolkning blott bestått av en liten bråkdel av dessa volymer. Strax efter år 1800 blev vi en miljard, men under Jesu tid var vi strax under 200 miljoner, allt enligt den förnämliga databasen Our world in data.