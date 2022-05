När Kate Moss slog igenom på modescenen under 1990-talet så blev hon ansiktet utåt för den nya estetiken heroin chic - en reaktion på dåtidens supermodeller som var långa, solbrända och med former. Stilen fick kritik både för att den ansågs romantisera missbruk och skapa ett anorektiskt skönhetsideal. Sedan kom 00-talet då det pinnsmala fortsatte att vara norm med lågt skurna jeans och magtröjor, men efter att tre catwalk-modeller dött på grund av anorexia, debatterades frågan om “size zero” högljutt och flera modehus förbjöd modeller med för lågt BMI. Det senaste decenniet har vi sett ytterligare ett skifte där begreppet “kroppspositivism” även letat sig in på catwalken.

Nu har det emellertid svängt igen. På en kvart får du veta varför svält åter är på modet och om samtiden är på väg mot ett “vibe shift”. Med Essy Klingberg, redaktör på SvD Kultur.

Från woke till likgiltig – därför gör size zero comeback nu

