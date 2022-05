Chappelle "vägrar" låta attacken förstöra

Den amerikanske ståuppkomikern Dave Chappelle attackerades under ett framträdande på festivalen ”Netflix is a joke” i Los Angeles under tisdagen – och i ett första uttalande säger representanter för komikern nu att han ”vägrar” låta händelsen överskugga den magiska kvällen, skriver Deadline.

”Hur olycklig och oroande händelsen än var, fortsatte Chappelle med showen”, säger talespersonen som också hävdar att komikern lockade mer än 70 000 fans till uppträdandet. Efter incidenten fick han sällskap av Chris Rock på scenen, som skämtade ”Var det där Will Smith?”, med anspelning på Oscarsgalan, då Smith slog till Chris Rock efter ett skämt.