Ät på Michelinkrog – för 200 kronor

Foto: Alamy

The Coach, England

Tänk att kunna slinka in på puben på vägen hem och äta ett Michelin-mål för några hundralappar. Detta kan invånarna i Marlow strax väster om London. Puben The Coach lockar bland annat med moules marinière för knappt 200 kronor eller vildsvinslasagne för några tior till. Ingen avsmakningsmeny – i stället sätter du lätt ihop förrätt, varmrätt och dessert för runt en femhundring. Bakom krogen ligger den tidigare barnskådespelaren Tom Kerridge, som även driver tvåstjärniga gastropuben The Hand & Flowers i samma by.