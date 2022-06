Tyska rockbandet Scorpions kommer inte längre ”romantisera Ryssland” när de spelar sin ikoniska låt ”Wind of change” live.

Enligt Die Zeit har sångaren Klaus Meine ändrat texten från ”I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change” till ”Now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the wind to change”.