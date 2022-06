Finansministern: Tillbaks till ordningen

Finansministern håller pressträff tidigt på onsdagsmorgonen med budskapet ordning och reda. Under pandemin har det behövts extra pengar, och regeringen har presenterats 23 extra ändringsbudgetar, plus tre olika utskottsinitiativ, som tillsammans har gjort att pengarna flödat. Hittills under kriget och den stigande inflationen har också 10 extra ändringsbudgetar presenterat.

Nödvändigt, javisst, enligt Mikael Damberg.