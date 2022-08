”Lyftes till höjder jag aldrig glömmer”

Fredagskväll och sensommarsolen börjar sänka sig på himlen, vilken dryck firar du in helgen med?

– Jag firar helst med en god gin och tonic. Gärna på min egen signaturgin – som jag gjort tillsammans med First Gin from First Town – med toner av fläder och syren. Annars väljer jag deras First Dry gin med Fever-Tree Mediterranian tonic. Storfavorit en fredagskväll!

Om du fick dela en flaska med vem du ville – vem och vad?

– Jag skulle dela en flaska Calera Pinot Noir med Mischa Billing. Hon är en stor förebild som jag alltid imponeras av och är det någon som förstår sig på vin och smaker är det hon. Dessutom är hon en fantastisk människa, så härlig att ha omkring sig.

Mischa Billing. Foto: Karolina Henke/TV4

En klassisk vin- och matkombination som är lite överskattad?

– Champagne och jordgubbar, det går egentligen inte ihop alls. Till champagne vill man äta något salt, typ löjrom och chips

Ge oss i stället en underbar kombo som inte alla känner till?

– Ostron med en lite hetare vinägrett passar otroligt fint till en torr riesling. Ostron med hetta behöver mötas upp med fruktighet och arom i vinet.

Vilket är ditt husvin?

– Jag dricker gärna La Rioja Alta Lat 42 Reserva. En magnumflaska som är otroligt prisvärd och smakfull.

Vilken drink gör du när du vill imponera?

– Då gör jag en god sour-drink med gin. Älskar syrliga drinkar. Och en sour-drink är både enkel att skaka ihop och himla fin med det fluffiga äggviteskummet på toppen.

Din mest minnesvärda dryckesupplevelse?

– När jag besökte restaurang Aloë i Älvsjö. Maten var så klart magiskt god, men den kombinerades dessutom med viner som inte var av denna värld. Drycken lyfte hela upplevelsen till höjder jag aldrig glömmer.