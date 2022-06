Rado spelade en av huvudrollerna, Claude, mot sin skrivarpartner Gerome Ragni i den andra huvudrollen, vid uruppförandet av musikalen på Broadway 1968.

Paret möttes i New York, när de båda spelade i pjäsen ”Hang down your head and die” 1964. Då hade James Rado redan studerat för teaterläraren Lee Strasberg och haft roller i Broadwaypjäser.