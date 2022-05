Här är nio viner att njuta av i försommarsolen

Brunello di Montalcino Val di Suga 2016

259 kr, nr 42302, Italien Toscana, rött finessrikt & elegant

Betyg: 6 av 6

”I need some fine wine and you, you need to be nicer” sjunger Nina Persson i The Cardigans dunderhit med samma namn. Och varsågod: här är ett prima vin med både komplexitet och tillgänglighet, charmig frukt och kryddigt bett. God nu, god om tio år. Höj volymen!

Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi varje vecka tipsar om spännande viner och härliga recept.