Även internationella polisorganisationer varnar för att tillgången på illegala vapen kommer att växa i hela Europa till följd av kriget i Ukraina.

Man varnar för att det ska bli en liknande situation som efter kriget i forna Jugoslavien. Efter millennieskiftet stod länderna på Balkan för upp till en femtedel av alla illegala vapen som beslagtogs i Sverige. En andel som sedan sjunkit.

Det finns redan nu utarbetade smuggelvägar från Ukraina. Flera av vapnen som skickats till landet under kriget är populära bland kriminella i Sverige, där gängskjutningarna under året nått nya rekordnivåer.

På en kvart får du veta hur smuggelvägarna in i Sverige ser ut och om Ukraina kommer bli det nya Balkan. Med SvD:s granskande reportrar Jani Sallinen och Mathias Ståhle.

