Under senare år har intresset ökat för hur klimatförändringar påverkat olika samhällen under historien. Fram tills nyligen betraktade emellertid många historiker, och även många arkeologer, klimatförändringar som irrelevanta i studiet av människans historia. Dels bottnade den synen i den vetenskapliga uppdelningen mellan naturhistoria (naturvetenskap) och människans historia (humaniora). Dels hörde det samman med bristfällig kunskap om klimatets förändringar förr i tiden. Den dominerande uppfattningen var att klimatet varit mer eller mindre detsamma under de senaste årtusendena.