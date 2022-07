BRYSSEL Boris Johnson har varit en av de mest orubbliga och kanske framför allt mest passionerat vältaliga av västerländska politiker, i sitt stöd för Ukraina efter den ryska invasionen i slutet av februari.

Hans svulstiga tal har varit långt ifrån tomma ord. Under Johnsons ledning var Storbritannien ett av de första länderna att leverera tunga vapen till Kiev. Britterna har sedan dess avsevärt ökat sitt militära stöd till det krigshärjade landet.

I slutet av juni sände Storbritannien ett nytt vapenpaket värt motsvarande 12,5 miljarder svenska kronor till Ukraina. I det ingick exempelvis ett luftvärnssystem och drönare. Totalt har Johnson skickat militärt bistånd för motsvarande 29 miljarder kronor till Ukraina.

Frankrike har som jämförelse levererat vapen för strax över 18 miljarder kronor.

Samtidigt har kritiken växt sig allt starkare i Kiev mot Tyskland, som har utlovat vapen som sedan aldrig dykt upp, och mot Frankrike för att ha försökt föra en för de flesta bedömare meningslös dialog med president Vladimir Putin i Moskva.

Boris Johnson har under krigets fyra månader besökt Ukraina flera gånger. Under en resa i april gick Johnson och Ukrainas president Zelenskyj ut på en oannonserad rundvandring i huvudstaden Kiev, och Johnson lovade inför kamerablixtarna att hjälpa Zelenskyj att "få slut på denna tragedi".