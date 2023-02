”Hur ska man klara av att leva med vetskapen att man brukade ha ett oändligt antal livsval och möjligheter som nu är borta?” frågar sig den 40-åriga tvåbarnsmamman Libby (Lizzy Caplan) medan hon blossar på en cigarett under en sällsynt utekväll. De där drömmarna om att få se världen som resande reporter förlorades någonstans på vägen mot ett inrutat hemmafruliv i New Jersey, utan att hon riktigt vet hur det gick till. Att plötsligt återse sin nyseparerade collegekompis Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) väcker en fråga som länge gnagt inuti henne – hur hamnade vi här? Ensam promenerar Libby genom kulisserna från universitetstidens löftesrika tillvaro, förbi West Village-biografen där hon upptäckte ”The virgin suicides”, i jakt på platsen där hon sist kände igen sig själv.

Toby å sin sida har nog med sitt eget. Han vaknar i en sparsamt möblerad lägenhet på Upper East Side utan sin fru sedan femton år vid sin sida och med en gnagande känsla av att vara i trubbel. Det faktum att karriärkvinnan Rachel Fleishman (Claire Danes) oannonserat har dumpat av deras två barn i hans knä på väg till ett exklusivt spa-retreat distraherar tillfälligt den neurotiske hepatologen från telefonskärmen. Ett tidigare osynligt lager av New York har nämligen uppenbarat sig via hans dejtingappar. Tydligen kryllar staden av hundratals kvinnor som vill ligga med honom, vilket knappast var fallet under studietiden.