”Mina bröst är inte i bild, men alla ser vad han gör”

En nattklubb i Rom. Housemusiken pumpar och blått ljus strålar över ett stenmonument. Jag höjer glaset mot min italienske ”amore”. Han som lagar himmelsk pasta och överöser mig med komplimanger och märkesväskor.

Men han rycker tag i drinken, häller ut den och ger mig en ny. ”Your ice was melted. Only the best is good enough for my principessa.”