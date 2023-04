Största kockarna på Instagram – stjärnan klar etta

Foto: @yolanda_gampp Stäng Foto: @yolanda_gampp

Yolanda Gampp, 2,8 miljoner följare

@yolanda_gampp

Självlärda kanadensiska bagaren och tårtexperten Yolanda Gampp har främst nått sina framgång och enorma följarskara genom Youtubekanalen How to cake it, där hon lär ut tårtbakandets ädla konst inför fyra miljoner prenumeranter.