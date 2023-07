Det finns numera få sanna actionhjältar på film, men om det finns någon actionhjälte värd namnet är det Tom Cruise och hans ”Mission impossible”-hjälte Ethan Hunt.

”Dead reckoning part one” tar sin början på en rysk militärubåt (det doftar redan klassisk spionaction!) som förliser under mystiska omständigheter djupt under isen i Berings hav. Kvar ombord på ubåten finns ett dödligt AI-vapen som alla stormakter nu tävlar om att lägga vantarna på. Det verkar till råga på allt ha fått ett eget medvetande: ett förrädiskt spökvirus som tycks omkoda all världens digitala information i realtid. Det enda sättet att komma åt vapnet är med en avancerad tvådelad nyckel. USA:s samlade underrättelseelit vänder sig nu till Ethan Hunt och IMF – spionagenturen med förkärlek för latexmasker och det komiskt kitschiga namnet Impossible Mission Force – för att hitta nyckeln och rädda världen undan AI-hotet.