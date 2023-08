Anne Teresa De Keersmaeker och ensemblen i Rosas drar in oss i en veritabel virvelvind på Elverket. Här söker människan fotfäste i tillvarons gungfly; det är närmast att likna vid en kollektiv vemodsblues som då och då exploderar i lekfull eufori. I ”Exit above” – som lånat sin titel från en scenanvisning i Shakespeares ”Stormen” – är vi kanske på en ö före eller efter katastrofen, en plats för återfödelse och nystart. Golvet med sitt virrvarr av färglada linjer i halvcirklar för dock tanken till en gymnastiksal.

In kommer breakdansaren Solal Mariotte och klappar igång föreställningen tillsammans med dansaren och musikern Carlos Garbin vars elgitarr pytsar ut brottstycken av ackord. Ett silverglittrande tygsjok böljar skulpturalt vackert i vinden från en stor fläkt. Mariotte kastar sig in i stormen, försöker behärska den (är han Ariel?) – och där mitt i dess öga möter oss hela gruppen dansare först alldeles stilla. Olika individer, var och en med ett budskap på sin tröja, som ”I cried to dream again”. En andning knycker genom kropparna.