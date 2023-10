Mängder av bombhot har kommit in till skolor i hela Litauen. Under dagen har antalet hot räknats till 750 stycken, och fler fortsätter att rapporteras in till polisen.

Tidigt på fredagsmorgonen hade 140 ”ryskspråkiga rapporter med hot om att spränga skolor och förskolor på landets territorium inkommit”, uppgav polistalespersonen Ramunas Matonis i radio, rapporterar public service-bolaget LRT. Inga sprängämnen eller misstänkta föremål hade hittats.