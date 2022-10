Rymmarko tillbaka efter uppmärksammad utflykt

En ung kviga bestämde sig under måndagen för att flytta hemifrån – men nu är hon återfunnen, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

Tillsammans med en annan ko rymde hon från en gård i Tokaryd i Ronneby kommun under natten mot måndagen. Kompisen fångades snabbt in, men den unga kvigan syntes sedan till på lite olika platser i trakten, bland annat besökte hon en skola i området. Hon rörde sig fort över stora ytor och blev flitigt omnämnd i sociala medier, men i morse kunde hon till slut fångas in.