Padeldöden: Kändisbolag tvingas slå igen

”Vi gör de här åtgärderna för att stärka oss framåt. Det är hallar som inte har haft den beläggningen som önskat, där antalet banor är för många”, uppgav Rikard Hellqvist på PDL Padel United till GP.

Jätte i rekonstruktion

Foto: Anders Wiklund/TT

En annan av de stora aktörerna inom padelbranschen som också har problem med lönsamheten är We are padel – Wap – som nyligen ansökte om rekonstruktion av företaget.

Padelkoncernen har expanderat kraftigt de senaste åren och har 70 hallar och 300 anställda över hela Sverige. I slutet av oktober 2021 gick riskkapitalbolaget Triton in som ägare via deras nystartade padelkoncern Ledap.

I ansökan gällande rekonstruktion uppger företaget att tillgängliga banor dubblerats på ett år, något som resulterat i antalet spelade timmar per bana fallit med över 50 procent på regional nivå, rapporterar Breakit. Enligt We are padel ska förlusten för företaget uppgå till cirka 15 miljoner kronor per månad.

We are padels grundare Pontus Gustafsson säger att det finns det inga planer på att ändra prissättningen.

”Vi behöver prisbilden och vi vill inte sänka priset. Det är för många banor som är problemet”, uppger han till MVT.

Men de finns de som satsar

Tony Richardsson satsar på padel i Avesta.

Den förre speedway-stjärnan Tony Richardsson går mot strömmen och satsar på padel i Avesta. Bygget av hallen – som blir en multihall – har pågått sedan januari 2021. Men ännu finns inget datum för när Onyx padel kommer att öppnas, enligt Richardsson.

Det är inte bara i Avesta det rör på sig. Kisa får i höst sin första hall. Investeraren Niklas Nilsson är inte allt för påverkad av att padelboomen ser ut att vara över.

”Det verkar visserligen som att man har överetablerat padelbanor, men jag tror ändå på att öppna en här”, säger han till Corren.

I Stora Viken, Kungälv invigde företaget Dream Padel sin första hall i slutet av augusti.