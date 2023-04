Musikfenomenet som exploderat

Efter reklamen visas:

Därför låter de nya hitsen som nåt du redan hört

Låtarna är nya, men påminner ofta om något gammalt. Äldre låtar börjar mer och mer att infiltrera populärmusiken och det är ingen slump.



2022 syntes trenden hos flera av de största världsartisterna. Kendrick Lamar lånade från Marvin Gayes ”I want you” på sin Grammyvinnande låt ”The heart part 5”. Charli XCX återanvände svenska Septembers ”Cry for you” i sin egna ”Beg for you”, och Beyoncé slängde in ett ”la-la, la-la-la” från Kelis 2003-hit ”Milkshake” i sitt nya album. Vad är det som händer - är det fantasin som tryter? Eller finns det andra anledningar bakom det som händer?



På en kvart får du veta varför musikindustrin blivit nostalgisk, och vem som tjänar på den trenden. Med kulturjournalisten Nike Rydberg.

