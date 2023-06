År 2018 höll den brittiske konstnären Jeremy Deller en föreläsning för en grupp unga studenter som kretsade kring tiden för hans egen ungdom, när acid house och rave tog över den brittiska dans- och musikscenen. Föreläsningen filmades och blev till verket ”Everybody in the place: an incomplete history of Britain 1984–1992” och kan nu ses på Dellers stora utställning ”Welcome to the shitshow” på Charlottenborg i Köpenhamn.

Det är en smart, rolig och överväldigande utställning som bland annat innefattar flera filmer, en stor installation med affischer och annan fotodokumentation. Det är konstnärens första separatutställning i Skandinavien och väl värd att ta sig över bron för att se.