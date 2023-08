”Kom upp i 225 i puls – har jag ett litet hjärta?”

Fråga: Jag är 56 år, tränar sporadiskt i olika former som löpning, gång, skidåkning. Åker enduro ibland. Min undran gäller min puls. Även vid lätt belastning kommer jag snabbt upp i puls enligt min pulsklocka. Den når ofta upp över 170 slag per minut. Jag har mätt många gånger, så det är inte vid enstaka tillfällen. I 40-års åldern gjorde jag ett maxtest av min puls med en god väns pulsband och sprang i en uppförsbacke tills det blev stopp på grund av mjölksyra. Då kom jag upp i 225 slag per minut.

Det verkar lite högt om man googlar på pulsvärden. Kan det vara fel på mätningarna, har jag ett litet hjärta eller något annat? Är det något jag borde testa eller något jag borde undvika?