Ägaren: Kardashian skadade inte klänningen

Årets blickfång på modegalan i New York i början av maj var en blonderad Kim Kardashian iförd Marilyn Monroes ikoniska ”Happy birthday mister president”-klänning från 1962.

Men knappt hade kamerornas smattrande tystnat förrän kritiken mot klädvalet drog i gång. Klänningen hade lånats ut av Ripley’s Believe It or Not Museum som anklagades för att ha misslyckats med att skydda en historisk artefakt.