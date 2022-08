Efter 40 år: Tom Cruise spränger miljardvallen

Tom Cruise dök för första gången upp på filmduken 1981 i ”Endless Love” i en statistroll. Men det dröjde inte länge förrän allt större roller och filmer landade på hans bord.

Under karriären, som stäcker sig över fyra decennier, har filmstjärnan hunnit med närmare ett 50-tal filmer. Nu har en av hans filmer för första gången dragit in över 1 miljard dollar. Nedan listar SvD de tio Tom Cruise-filmer som dragit in mest pengar.