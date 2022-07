Foto: Pressbild

Veganskt och amerikanskt: StikkiNikki

En vegansk amerikan på söder? Så skulle man kunna beskriva StikkiNikki, som har hela tre glassbarer i stadsdelen. Helt vegansk är man dock inte, en tredjedel av utbudet utgörs av vanlig glass.

– På Mariatorget säljer vi dock bara veganska sorter. All dagsfärsk glass görs i vår fabrik i Norra Djurgårdsstaden. Där gör vi även vår egen kokos-, cashew- och jordnötsmjölk, berättar Nicole Emson.

Förutom smaker som mango, blåbär och mandel briljerar man också med ovanliga smaker som pumpafrö, svart tahini och solrosfrö med chokladkross. Smakerna byts ut under dagen och en del amerikanska influenser har smugit sig in i recepten, då Nicole Emson kommer från just USA.

– Det blir en del jordnötssmör... Vi har också en smak som heter ’Hemlig frukost’, beståendes av bourbonvanilj med Kellogsflingor i, väldigt amerikanskt!

Sommarens stora nyhet är att man på de olika glassbarerna även kan köpa kakdeg. Både en som är direkt ätbar, Eat me raw, samt en fryst kakdeg, Let’s get baked, som man tar hem och bakar själv.

Götgatan 46, Mariatorget 1C, Skånegatan 73