”Desperat” Putin firar under brinnande krig

Pompa och ståt, militärparader i alla stora städer och på senare år även civila som hedrar sina i andra världskriget döda eller stridande släktingar under ”Det odödliga regementets marsch”. Från att under sovjettiden ha existerat i skuggan av den stora revolutionsparaden i november, har segerdagen i Putins Ryssland vuxit till den viktigaste nationella högtiden. Inte ens under pandemiåret 2020 ställdes firandet in, även om det flyttades till juni.

Årets firande av segerdagen har bantats med över en tredjedel av det normala, i skenet av Rysslands krig i Ukraina. Endast 131 markstridsfordon deltar till exempel, att jämföra med i fjol då Ryssland skickade 198 markstridsfordon till firandet, rapporterar Forbes.