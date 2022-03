Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Vi måste göra upp med den postmoderna kunskapssyn som fördärvade den svenska skolan. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, talar med Paulina Neuding om sin nya bok ”Dumbing down: The crisis of quality and equity in a once-great school system—and how to reverse the trend”, skriven med statsvetaren Johan Wennström.

Genom att återgå till en traditionell kunskapssyn så kan vi lösa många av problemen i den svenska skolan, inklusive mycket av det som felaktigt skylls på friskolor och aktiebolag, menar Henrekson.

Det går att vända skolan

Dumbing Down – The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System—and How to Reverse the Trend

