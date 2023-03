23-åriga jazzvokalisten Samara Joy från Bronx, New York, har gjort en raketkarriär. Det självbetitlade debutalbumet kom 2021, då hade hon redan en stor publik på sociala medier. Uppföljaren "Linger awhile" kom förra året och gav henne nyligen två Grammys, en för "best new artist" och en för "best jazz vocal album".

Inte så konstigt då att Fasching är knökfullt och närmast överentusiastiskt när hon gör ett vältajmat stopp där på sin pågående världsturné. Vem vill inte se och höra en stigande jazzstjärna som redan jämförs med ikoner som Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald och Billie Holiday?