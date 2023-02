Hilary (Olivia Colman) arbetar som biografvaktmästare i en liten engelsk badort. Hon är i medelåldern, har en psykisk sjukdom som ligger och bubblar under den stillsamma ytan, men hon tar sitt litium och sköter sig, sånär som på en viktuppgång läkaren gnäller på. Jobbtillvaron följer ett väl intrampat mönster med fikapauser, kundhantering, och deprimerande sex med den gifte chefen (Colin Firth) inne på hans kontor, men så kommer den betydligt yngre Stephen (Micheal Ward) in i arbetslaget. Stephen är svart, inte en lätt sak i rasmotsättningarnas England under tidigt åttiotal, men han är cool och snäll och snart har han och Hilary blivit både vänner och ett slags hemligt par.

Sam Mendes ”Empire of light” försöker vara mycket på en gång: en lovsång till biografer och filmkonst, en arbetsplatsskildring, ett porträtt av ensamhet och psykisk ohälsa (även om det inte kallades så 1981), och ett gränssnitt av det hårda mellanmänskliga klimatet i Thatchers Storbritannien.