När förskolebarnen gick på toaletten blev de filmade av en anställd. Nu åtalas han för flera fall av grovt barnpornografibrott och flera sexuella övergrepp mot barn, rapporterar Sydsvenskan. Enligt åtalet, som väcks i Malmö tingsrätt, har nio barn från två års ålder och uppåt blivit utsatta för brott.

Mannen greps under våren efter tips till polisen från en amerikansk organisation, National center for missing and exploited children.