Utredning: Schackspelarens fusk mer omfattande

Världens största schacksajt, Chess.com, säger att den amerikanske schackspelaren Hans Niemann troligtvis har fuskat i onlinematcher mer än hundra gånger. Bland annat så sent som 2020 och även under tävlingar med prispengar på spel, skriver The Guardian.

Misstankarna mot den 19-årige amerikanen, som snabbt stigit i den internationella schackvärlden, stärktes när den norske världsmästaren Magnus Carlsen nyligen antydde fusk efter det att han överraskande förlorade mot Niemann.