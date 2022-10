”Här startar den estetiska pilgrimsfärden”

– Skådespelaren Gene Autry ägde Parker Palm Springs-egendomen ett tag, fortsätter Jackie och visar oss extra-allt sviten som en gång var den sjungande cowboyens hem. I salongen hörs 60-talets skratt eka över Autrys gamla bar, det porlar in i biosalongen som döljs bakom en enorm filmaffisch: ”Valley of Fire – The Man Hunting Mayor of California’s Oldest Boomtown”.

Filmen gjordes säkerligen i Pioneertown, en vilda västern-kuliss bortom Palm Springs som byggdes 1946 så att Autry och de andra slapp ”jaga indianer” långt hemifrån. Huvudgatan kantas av en saloon och andra pastischer. Här är det fortfarande 1872. Cowboysen spelade in 50 västernfilmer innan genren tappade sin charm och Pioneertown blev en spökstad.

Pioneertown byggdes 1946 som kuliss för västernfilmer. Idag lockar byn med kul shopping, boende och barer. Foto: Jonathan Hedrick

Dess kantin Pappy and Harriet’s överlevde på att utspisa motorcykelbanditer ända tills stället började locka med livemusik. Paul McCartney, Arctic Monkeys och Lorde är bara några av dem som stått på scenen här.

Byn kvicknade sedermera till. Idag är Pappy’s kultförklarat och kommersen i full gång bakom kulisserna som blivit butiker. Det gamla motellet är numera hipster-renoverat. Vid gårdsplanens eldstad bjuds det varm choklad när kvällen är sval och stäpplöparna valsar i brisen.