Viaplay satsar på legenden om kung Arthur

Det fanns möjligtvis en verklig förebild till kung Arthur i en person som levde på 500-talet och som slogs mot saxarna sedan romarna hade dragit sig tillbaka. Det är under denna tid som tv-serien utspelas.

Under åren har vi sett det mesta i kung Arthur-universumet: allt från John Boormans ”Excalibur” och ”Monty Python and the holy grail” till ”King Arthur: Legend of the sword” med Mikael Persbandt och ”King Arthur” med Stellan Skarsgård.