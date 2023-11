Flera dödsfall i Ciaráns spår

Värst drabbat under torsdagen var Frankrike. Flera hamnar stängde, flygplatser, tågstationer och parker likaså när vindar i orkanstyrka svepte över kustområdena, främst i och runt Bretagne i nordvästra delen av landet.

En lång rad tåg ställdes in och vägar har stängts av efter att träd ramlat över dem. Halva Bretagne var under eftermiddagen utan ström och över hela västkusten saknade under kvällen närmare 700 000 hushåll elektricitet.