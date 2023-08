Bland storbolagen ligger Sinch (plus 5,6 procent) SBB (plus 3,9 procent) och H&M (plus 3,1 procent) i topp. Atlas Copco, SKF och Sandvik hör till den handfull storbolag som visar röda siffror.

I Europa är det blandat. Frankfurt, plus 0,7 procent, Paris runt nollan och London plus plus 0,1 procent.