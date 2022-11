Monsterstämning mot Mariah Carey dras tillbaka

I somras stämde en countrymusiker i Mississippi popstjärnan Mariah Carey på motsvarande 220 miljoner kronor. Hon anklagades för att ha begått upphovsrättsbrott med superhitten ”All I want for Christmas is you”. Nu läggs fallet ned, rapporterar Variety.

Advokaterna som representerar Andy Stone, countrymusikern i fråga, har självmant dragit tillbaka stämningen. Stone bedöms inte ha haft någon chans att vinna en tvist mot Carey och Walter Afanasieff, som var med och skrev låten.