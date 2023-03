Rögle kvitterade mot Leksand

– Vi krigade otroligt. Det var inget skönlir. Men vi ville inte att matchen skulle ta slut i dag. Det var otroligt skönt när pucken gick in, säger Rögles Linus Sandin, som gjorde det avgörande 3–2-målet i boxplay, till C More.

Stora snackisen i första perioden kom efter 8.22. när Rögles Ludvig Larsson fick fem minuter och matchstraff för en huvudtackling på Leksands målvakt Mantas Armalis.