”På vacker plats som Bali kommer världen till dig”

”Oändlig pool av vänner i världen som vi hälsar på”

Jag har rest fram och tillbaka till Thailand under många år och skapat många olika former av relationer. Det kan vara bofasta svenskar och lokalinvånare men jag har också skapat många vänskapsband med just andra resande personer. Jag har alltid känt mig öppen för att lära känna nya människor och även varit nyfiken på andra kulturer än min egen.