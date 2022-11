Efter reklamen visas:

Kommer Apple och Kina göra slut?

I nästan två decennier har Kina och Apple varit tätt sammanflätade.

Kina har blivit ovärderligt för Apple när det gäller tillverkning av paddor, datorer, airpods och inte minst Iphones. Kineserna har dessutom köpt en ansenlig mängd Apple-produkter – för bara några år sedan var en av tre mobiler som såldes i Kina en Iphone. Men i år har sprickorna i relationen mellan Apple och Kina blivit smärtsamt tydliga.

Kinesiska konsumenter vänder Apple ryggen, ett tech- och handelskrig har satt djupa spår och på toppen av det har Kinas tuffa pandemipolitik vingklippt Apples enorma produktionsapparat.

I det här avsnittet ställer vi oss frågan: Vad har hänt i kärlekssagan mellan världens mest prestigefyllda företag och den mäktiga technationen? Kommer Kina och Apple till sist att göra slut? Och vart ska Apple i så fall ta vägen?

Till vår hjälp har vi Johan Nylander, journalist baserad i Hongkong och författare till boken ”The epic split - Why ’Made in China’ is going out of style”.

Programledare: Jacob Lovén och Tom Xiong

Gäst: Johan Nylander

Produktion och ljudsättning: Kristoffer Folin på Ljudmagi

Innehållsproducent: Katarina Andersson

Ansvarig utgivare: Anna Careborg

Musik licensierad från Epidemic Sound, Blue Dot Sessions och Artlist

Avsnittet innehåller ljudklipp från Volvo Trucks (The Epic Split reklamfilm), CNBC, Unboxing Therapy, Bloomberg,

Vill du fortsätta fördjupa dig i Kinas techscen? Gå in på svd.se/dendigitaladraken, där hittar du fler avsnitt.