T-Rex och Forskaren lämnade "Masked singer"

Det var kvartsfinal i ”Masked singer” och T-Rex och Forskaren inledde med att sjunga New Kids on the Blocks ”Step by step”. Därefter mötte han Maneten i en duell, men hans version av Håkan Hellströms ”Kom igen Lena” räckte inte för att hålla honom kvar i tävlingen.

Panelen gissade bland annat på att det kunde vara Linus Wahlgren eller Måns Möller som dolde sig bakom masken, men Nour El-Refai och Pernilla Wahlgren prickade rätt och gissade på ”Bonusfamiljen”-skådisen Fredrik Hallgren.