Mörkt motiv bakom chockerande bebismord

LONDON I flera år hade barndödligheten på den neonatala avdelningen på sjukhuset The Countess of Chester hospital i nordvästra England legat på samma nivå som i resten av Storbritannien – omkring två eller tre dödsfall per år. Plötsligt börjar dödsfallen stiga. Tre bebisar dör i juni 2015. Det överraskar läkarna.

Avdelningens chefsläkare Stephen Brearey kallar sina kollegor till ett möte, enligt BBC:s grävande program Panorama. De gör en intern utredning som visar att sjuksköterskan Lucy Letby är den enda anställda som varit på plats då alla dödsfallen inträffat.